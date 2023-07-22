5 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı.Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Resmi Gazete'de yayımlandı

Ortadoğu'nun haberine göre, 5 ülkeye yapılan yeni büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre;
Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül,

Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer,

Mısır Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen,

İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci,

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.

Ayrıca Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nevzat Uyanık getirildi.

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