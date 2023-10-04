5 yaşında lösemili kızına iliği ile can olacak

Özbekistan’dan Manisa’ya yerleşen İntizor Matrasulova ve Mehmet Kaynak çiftinin hayatı, kızları Müslimakhon’un hastalanmasıyla altüst oldu.

KAYNAK: DHA
5 yaşında lösemili kızına iliği ile can olacak

Kızlarının sadece grip olduğunu düşünen aile, hastaneye gittiklerinde şok bir haber aldı.

Müslimakhon lösemi hastasıydı ve acilen tedaviye başlanması gerekiyordu. Ancak ailenin karşılaştığı sorunlar bununla da bitmedi.

Müslimakhon’un Türk vatandaşı olmaması nedeniyle tedavi masraflarını karşılamak için ellerindeki her şeyi satmak zorunda kaldılar. İzmir’de bir yıl boyunca kemoterapi gören küçük kız, son çare olarak ilik nakli olabileceğini öğrendi. Ancak bunun için de 75 bin dolar gerekiyordu.

Aile, bu parayı bulabilmek için seferber oldu. Gönüllülerin de desteğiyle 20 bin dolar toplayan aile, kızlarını Antalya’da bir özel hastaneye yatırdı.

Anne İntizor Matrasulova, kızına ilik verecek ve onu yeniden hayata bağlayacak. Ancak bunun için çok az zamanları var. Müslimakhon’un ilik nakli olması için sadece bir haftası kaldı. Aile, bu süre içinde geri kalan parayı toplayabilmek için herkesten yardım bekliyor.

Müslimakhon ise annesinin gözyaşlarına dayanamayarak “Anne ben güçlüyüm” diyor ve tedavi olduktan sonra parklarda oynamayı hayal ediyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü Gündem
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü Gündem
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı Magazin
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret Dünya
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı Sağlık
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı Gündem
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı
Hırvatistan Türkiye maçına yoğun ilgi: Biletler 8 dakikada tükendi Spor
Hırvatistan Türkiye maçına yoğun ilgi: Biletler 8 dakikada tükendi