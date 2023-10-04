5 yaşında lösemili kızına iliği ile can olacak

Kızlarının sadece grip olduğunu düşünen aile, hastaneye gittiklerinde şok bir haber aldı.

Müslimakhon lösemi hastasıydı ve acilen tedaviye başlanması gerekiyordu. Ancak ailenin karşılaştığı sorunlar bununla da bitmedi.

Müslimakhon’un Türk vatandaşı olmaması nedeniyle tedavi masraflarını karşılamak için ellerindeki her şeyi satmak zorunda kaldılar. İzmir’de bir yıl boyunca kemoterapi gören küçük kız, son çare olarak ilik nakli olabileceğini öğrendi. Ancak bunun için de 75 bin dolar gerekiyordu.

Aile, bu parayı bulabilmek için seferber oldu. Gönüllülerin de desteğiyle 20 bin dolar toplayan aile, kızlarını Antalya’da bir özel hastaneye yatırdı.

Anne İntizor Matrasulova, kızına ilik verecek ve onu yeniden hayata bağlayacak. Ancak bunun için çok az zamanları var. Müslimakhon’un ilik nakli olması için sadece bir haftası kaldı. Aile, bu süre içinde geri kalan parayı toplayabilmek için herkesten yardım bekliyor.

Müslimakhon ise annesinin gözyaşlarına dayanamayarak “Anne ben güçlüyüm” diyor ve tedavi olduktan sonra parklarda oynamayı hayal ediyor.