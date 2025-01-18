5 yaşındaki çocuğun ölümünde kan donduran şüphe: Turhan Çömez açıkladı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemi sarstı. 15 Ocak'ta, 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, olayla ilgili Harran Devlet Hastanesi tarafından tutulan epikriz formunu X hesabından paylaştı.

Formda, 5 yaşındaki çocuğun tecavüz edildikten sonra boğularak katledildiği belirtilirken, Çömez, olayla ilgili Adalet, İçişleri, Sağlık ve Aile Bakanlıklarına çağrı yaptı. Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün. Çok acil ilginizi bekliyorum.