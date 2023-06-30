5 yaşındaki çocuk kardeşinin işkenceyle öldürülüşünü izledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işkence sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin ölümlü sonrası 5 yaşındaki abisiyle birlikte cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 5 yaşındaki çocuk kardeşinin nasıl öldürüldüğünü anlattı.

5 yaşındaki çocuk kardeşinin işkenceyle öldürülüşünü izledi

İHA'nın haberine göre, olay, 26 Ocak 2023 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeninde yapılan ilk incelemede darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü değerlendirildi. Hayatını kaybeden Murat bebek ile aynı evde yaşayan 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E.K. kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Evinde uyuşturucu müptelaları tarafından kullandığı öğrenildi.

SUÇU ÜSTLENEN OLMADI

Olayın ardından Murat bebek ve diğer çocuklarını bırakarak olay yerinden kaçan anne Güler K. (27), bebeğin ölümüyle ilgileri olan Volkan Y. ve Atakan E. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Anne ilk ifadesinde çocukları arkadaşlarına teslim ettiğini söyledi, ikili ise bebeğin ölümünü üstlenmedi.

KARDEŞİ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından hazırlanan iddianame 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede yer verilen detaylar duyanların kanını dondurdu. Murat bebeğin cinsel istismara uğradığı, vücudunda sigara izmariti olup darp edildiği ve ağız, burun ve boğazının kapatılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Aynı zamanda iddianamede 5 yaşındaki ağabey S.Y.K’nin Murat bebeğin ölümünü gördüğü ve onunda cinsel istismara maruz kaldığı, tutuklu arkadaşların DNA izinin ceset üzerinde olduğuna yer verildi.

Tutuklu Atakan E. ise iddianamede, çocuklara dokunmadığını iddia ederek, susma hakkını kullanan Volkan Y.’nin sürekli darp ettiği itiraf etti. Anne, arkadaşları Volkan Y. ve Atakan E. hakkında çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbetle hapis cezası istendi.

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