5 yaşındaki çocuklarını "cin çarptı" diyerek kurban etmek istediler

İspanya'da polis, "cin çarptığını" düşündükleri 5 yaşındaki çocuklarını "kurban etmeyi" planlayan bir Fransız çiftin tutukladığını aktardı.
Euronews'te yer alan habere göre, İspanya'dan Fas'a feribotla geçecekler sırada yakalanan Fransız çiftin "psikiyatrik sorunları" olduğunu ifade edildi.
Polis kaynakları, çift hakkında reşit olmayan bir kişinin kaçırılmasıyla ilgili Avrupa genelinde tutuklama emri bulunduğunu da belirtti.
Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmalarına karar verilen çiftin 5 yaşındaki çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Söz konusu çocuğun Fransa'ya iade edilmeden önce bir çocuk bakım evinde tutulduğu ifade edildi.