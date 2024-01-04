5 yaşındaki çocuklarını "cin çarptı" diyerek kurban etmek istediler

Kaynak: Haber Merkezi
5 yaşındaki çocuklarını "cin çarptı" diyerek kurban etmek istediler
İspanya’da, bir Fransız çift, 5 yaşındaki çocuklarını “cin çarptı” diyerek kurban etmeyi planlarken polis tarafından yakalandı.

İspanya'da polis, "cin çarptığını" düşündükleri 5 yaşındaki çocuklarını "kurban etmeyi" planlayan bir Fransız çiftin tutukladığını aktardı.

Euronews'te yer alan habere göre, İspanya'dan Fas'a feribotla geçecekler sırada yakalanan Fransız çiftin "psikiyatrik sorunları" olduğunu ifade edildi.

Polis kaynakları, çift hakkında reşit olmayan bir kişinin kaçırılmasıyla ilgili Avrupa genelinde tutuklama emri bulunduğunu da belirtti.

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmalarına karar verilen çiftin 5 yaşındaki çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Söz konusu çocuğun Fransa'ya iade edilmeden önce bir çocuk bakım evinde tutulduğu ifade edildi.

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