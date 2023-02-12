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  • 5 yaşındaki Şengül kurtarma ekibine öpücük atıp ‘sarı kola’ istedi. Depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Şengül kurtarma ekibine öpücük atıp ‘sarı kola’ istedi. Depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı

Gaziantep İslahiye'de 5 yaşındaki Şengül ve babası, depremin 132. saatinde yıkılan binanın enkazından kurtarıldı. Sedyeye alınan Şengül, kendisini kurtaran ekibe öpücük attıktan sonra "Sarı kola istiyorum" dedi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 05:59
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5 yaşındaki Şengül'ün 132 saat sonra istediği ilk şey "sarı kola" oldu

5 yaşındaki Şengül kurtarma ekibine öpücük atıp ‘sarı kola’ istedi. Depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
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Gaziantep İslahiye'de 132. saatinde enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alınan Şengül'e ne istediği soruldu.

Kendisini kurtaran ekibe öpücük atan Şengül, "Bir sürü kola istiyorum. Sarı kola istiyorum. Uçakta içeceğim" dedi. Ardından Şengül hastaneye kaldırıldı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül’e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye’de enkaz altından çıkarılan kızımız hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi" dedi.

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