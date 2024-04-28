5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Alınan bilgiler kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına ilişkin operasyon başlatıldı.

Başlatılan incelemeler kapsamında M.K. isimli şahsın ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, güveni kötüye kullanma, basit yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ gibi suçlardan toplamda 5 yıl hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Bu olay üzerine şüphelinin peşine düşen ekipler şahsı merkeze bağlı Salar beldesinde yakalayarak gözaltına alındı.

Şahıs işlemler sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.