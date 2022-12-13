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Aralarında 19 yaş fark olan ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi.

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü çiftinden üzücü haber geldi. En son Hayat Bugün dizisinde yer alan Hazar Ergüçlü ve ünlü yönetmen, senarist Onur Ünlü bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Yaş farkı ile çok konuşulan çiftin ayrıldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 08:38
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5 yıldır beraber olan ve aralarındaki yaş farkı yüzünden eleştirilen Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'nün ayrıldığı iddia edildi.

Aralarında 19 yaş fark olan ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi.
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Birliktelikleri ile sık sık konuşulan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ayrıldığı iddia edildi. Hazar Ergüçlü’nün yönetmen Onur Ünlü’yle ilişkisi yıllardır gündemden düşmüyordu. İkilinin arasındaki 19 yaş fark hep çok tartışıldı. 

Hazar Ergüçlü 2018 yılından beri beraberlik yaşadığı Onur Ünlü ile ilişkisinin hep arkasından durdu. 

tv100'ün haberine göre; yaş farkı ile dikkat çeken Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ayrılık nedeninin fikir ayrılıkları olduğu iddia edildi.

Bir süredir gündemde olan çift en son Ergüçlü’nün, “Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor” cümlesi ile dikkat çekmişti.

Sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, şunları söylemişti: "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor"

 

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