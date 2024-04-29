5 yıldır kalp nakli bekliyordu hayatını kaybetti

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde ECMO cihazına bağlanan Esila, uzun bir süredir kalp nakli bekliyordu. Annesi Zeynep Tüfekçi, Esila'ya uygun bir kalp bulunduğunu duyurmuştu. Ancak ameliyat öncesinde Esila'nın durumu ağırlaştı. Yaklaşık 9,5 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından kalp nakli gerçekleştirildi. Ancak Esila'nın durumu düzelmedi ve yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye devam etti.

Ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen Esila hayatını kaybetti. Cenazesi, yarın öğle namazının ardından Sahil Camii'nde kılınacak. Daha sonra Derepazarı ilçesine bağlı Eriklimanı mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek. Bu acı kayıp, ailenin yanı sıra Rize ve çevresindeki insanları da derinden üzdü.