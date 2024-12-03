5 yıldızlı otel binası icradan kelepir fiyata satılık. İstanbul'un göbeğinde

İstanbul'un merkezinde yer alan Lausos Palace Hotel Şişli, icradan satılık. Şişli 19 Mayıs Mahallesi, Çoruh Sokak No:33 adresinde bulunan otel, İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Otelin değeri 340 milyon lira olarak belirlendi.

İlk açık artırma, 13 Ocak'ta saat 14:00'te başlayacak ve 20 Ocak'ta sona erecek. Eğer otel 1. açık artırmada satılamazsa, ikinci açık artırma 5 Şubat’ta başlayacak ve 12 Şubat’ta tamamlanacak. Bu eşsiz fırsat, İstanbul'da yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.