5 yıldızlı şampiyondan 5 gollü prova!

Düzenleme: Kaynak: AA
5 yıldızlı şampiyondan 5 gollü prova!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 5-2 kazanmayı başardı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniyespor Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-2'lik skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray, Berkan Kutlu'nun 7. dakikada attığı golle Ümraniyespor karşısında 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 11. dakikada Cebio Soukou ile 1-1'lik eşitliği buldu.

Galatasaray, 33. dakikada Nicolo Zaniolo'nun attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı. Galatasaray'da ilk golü atan ve sezonun başlangıcını yapan Berkan Kutlu, Zaniolo'nun golünde de asisti yapan isim oldu.Galatasaray, Derrick Köhn'ün 59. dakikada attığı golle Ümraniyespor karşısında 3-1'i buldu. Ümraniyespor, Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrası 64. dakikada Toheeb Kosoko'nun attığı golle skoru 3-2 yaptı. Galatasaray'da Gabriel Sara'nın 69. dakikada gönderdiği ortaya iyi yükselen Metehen Baltacı, durumu 4-2'ye getirdi.

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Galatasaray, Ada Yüzgeç'in 86. dakikada attığı golle, Ümraniyespor karşısında sezonun ilk hazırlık maçından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

19 Temmuz'da Avusturya'da kampa başlayacak Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçına burada çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 20 Temmuz'da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçını tribünden takip etti.

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