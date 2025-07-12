5 yıldızlı şampiyondan 5 gollü prova!

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniyespor Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-2'lik skorla Galatasaray oldu.



Galatasaray, Berkan Kutlu'nun 7. dakikada attığı golle Ümraniyespor karşısında 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 11. dakikada Cebio Soukou ile 1-1'lik eşitliği buldu.



Galatasaray, 33. dakikada Nicolo Zaniolo'nun attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı. Galatasaray'da ilk golü atan ve sezonun başlangıcını yapan Berkan Kutlu, Zaniolo'nun golünde de asisti yapan isim oldu.Galatasaray, Derrick Köhn'ün 59. dakikada attığı golle Ümraniyespor karşısında 3-1'i buldu. Ümraniyespor, Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrası 64. dakikada Toheeb Kosoko'nun attığı golle skoru 3-2 yaptı. Galatasaray'da Gabriel Sara'nın 69. dakikada gönderdiği ortaya iyi yükselen Metehen Baltacı, durumu 4-2'ye getirdi.

Galatasaray, Ada Yüzgeç'in 86. dakikada attığı golle, Ümraniyespor karşısında sezonun ilk hazırlık maçından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.



19 Temmuz'da Avusturya'da kampa başlayacak Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçına burada çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 20 Temmuz'da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.



Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçını tribünden takip etti.