Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma şartları ortaya çıktı. 5 yıllık evlilik tek celsede bitmişti

Oyuncu Buğra Gülsoy geçen hafta 5 yıllık eşi Nilüfer Gürbüz’den tek celsede boşanmıştı. Cem adında bir oğulları olan çiftin hangi şartlarla boşandığı da ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu velayetin eşinde kalmasını kabul etti ve Acarkent’te beraber oturdukları villayı bakıcı da çalıştıran eski eşine verdi.

AYLIK 70 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Eşine 70 bin TL aylık nafaka ödeyecek olan Gülsoy evden ayrıldı. Ünlü oyuncunun kısa süre içinde Arnavutköy’e taşındığı öğrenildi.

Yazdığı kitaplarla da adından söz ettiren Buğra Gülsoy, bu yaz Demet Özdemir’le başrolünü oynadığı “Dünyayla Benim Aramda” dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçecek.

