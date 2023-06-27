50 liralık tuvalet ücretiyle gündem olan esnaf: Yazıyı astıktan sonra rahat ettik

Sosyal medyada 50 liralık tuvalet ücretiyle gündem olan Çeşme esnafı, o ücretin ardındaki hikayeyi anlattı.

50 liralık tuvalet ücretiyle gündem olan esnaf: Yazıyı astıktan sonra rahat ettik

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli tatil beldelerinden biri olan İzmir Çeşme’de tatil yapan Enes Sarıkaya isimli bir genç, denk geldiği ilginç tuvalet ücretini sosyal medya hesabından paylaştı.

Gencin paylaşımı, yüksek ücretleri ile adından sıkça söz ettiren Çeşme'nin bu kez tuvaletlerini odak noktası haline getirdi.

Vatandaşın sosyal medyadaki tepkileri üzerine tuvalet ücretinin 50 lira olduğu işletmenin sahibi olayın ardındaki gerçeği anlattı.

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SORUN KAPASİTE

Kapasite olarak az kişiye hizmet verebildiklerini ifade eden işletmeci Suat Ay, her gün yüzlerce vatandaşın sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için kafelerine geldiğini söyledi.

Tuvaleti kullanma konusunda da ısrarcı olan vatandaşları engelleyebilmek için bu yöntemin işe yaradığını anlatan ay şu şekilde konuştu:

"BİZİM ALTYAPIMIZ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA UYGUN DEĞİL"

Bu yazıyı çok mağdur olduğumuz için geçen hafta bu yazıyı asmıştık. Sosyal medyada bu yazı çok konuşuldu. Hemen karşımızda restoranlar bulunduğu için bizim kafemize her gün 100 - 150 kişi tuvalet ihtiyacını gidermek için talepte bulunuyor. Bizim altyapımız bu insanların tuvalet ihtiyaçlarını karşılamaya uygun değil.

Bizim kapasitemiz zaten maksimum 30 kişilik.

"YAZIYI YAZDIKTAN SONRA RAHAT ETTİK"

Çeşme Belediyesi'nin zaten hemen yakınımızda, kalede ücretsiz tuvaleti var. Ama gelen vatandaş burada ısrarcı olunca, tuvaletimizi kullanmamalarını sağlamak için biz de bu yazıyı yazmak zorunda kaldık.

Bu yazıyı yazdıktan sonra da rahat ettik.

Turizm ilçemiz Çeşme'de her türlü hizmet kusursuz bir şekilde verilmektedir. Burada bir art niyet, usulsüz para kazanma gibi bir niyetimiz yoktur. Çeşmemizin böyle kötü reklamlarla anılmasını istemeyiz.

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