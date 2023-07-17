50 metrelik mağarada gizemli araba

Antalya’nın İbradı ilçesinde çalışma yapan Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu , Ormana Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 50 metrelik mağaranın içerisinde Murat 124 marka otomobil olduğunu tespit etti.

50 metrelik mağarada gizemli araba

Bölgede 5 yıldır mağara araştırması yapan Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu (HÜMAK), Ormana Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mağaranın içerisinde 42 KC 281 plakalı Murat 124 marka otomobil ile karşılaştılar.

Aracın plakasını yakınlarında bulan HÜMAK, aracın çürümeye yüz tuttuğunu aktardı.

İbradı ilçesi Ormana Mahallesi yakınlarında Hökez mevkiinde bulunan ve yerel halk tarafından obruk olarak bilinen yaklaşık 50 metre dikey inişli mağaraya iniş yapan ekip, uzun yıllar öncesinde mağarada olduğu tespit edilen Murat 124 marka otomobil ile karşılaştı.

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MAĞARAYA ‘ARABALI’ İSMİ VERİLDİ

HÜMAK Başkanı Ahmet Öztürk, “Ekibimizdeki mağaraya inen tüm arkadaşlar heyecanlandılar. Biz de içerisinde gördüğümüz arabadan dolayı bu mağaraya “Arabalı” ismini vermeyi uygun gördük. Bu mağaranın dikeyi yaklaşık olarak 40-50 metre civarında. Haritalama çalışmaları devam ettiği için yatay kısmının derinliği tam olarak çıkarılmadı. Şu an ön gördüğümüz 70 metre kadar ilerlediği yönünde” şeklinde konuştu.

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“HERKESE ANLATACAĞIM”

HÜMAK’ta görev alan bir yıllık üye Ali Gazioğlu bu olayı hayatı boyunca unutamayacağını aktarıp, “Arabalı Mağara'da ilk dikey mağara giriş yaptım ve burada olağanüstü bir şeyle karşılaştım. Bu mağara ana yoldan yaklaşık 200 metre uzaklıkta. Dağlık ve taşlık alan. Mağaranın içerisine indiğimde ilginç bir şeyle karşılaştım. Aşağıya indiğimde bir de baktım ki Murat 124 marka aracı gördüm. Araç yeşil renkteydi. Bu hayatım boyunca gördüğüm en güzel olaydı. Gerçekten çok heyecanlandım. Bu olayı hayatım boyunca herkese anlatacağım. Mağaraya inip baktığınızda araç tamamen yıpranmış. Aradan tahmini olarak 25-30 yıl gibi bir süre geçmiş. Mağaranın dikey uzunluğu 40-50 metre civarında. Araç yukarıdan inen taşlarla tamamen ezilmiş” dedi.

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