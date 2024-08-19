50 milyon dolarlık borçla iflas bayrağını çekti: 50 yıllık tekstil firmasıydı!

Kaynak: Haber Merkezi
50 milyon dolarlık borçla iflas bayrağını çekti: 50 yıllık tekstil firmasıydı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin köklü spor giyim firmalarından The M Den, finansal zorluklarla karşı karşıya. Yarım asırlık geçmişe sahip olan şirket, artan borçları nedeniyle iflas ettiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin tanınmış giyim şirketlerinden biri olan The M Den, yarım asırlık bir geçmişe sahip olmasına karşın iflas ettiğini açıkladı. Şirketin CEO'su Scott Hirth, 16 Ağustos'ta ABD'nin 11. Bölge İflas Mahkemesi'ne resmi başvuruda bulunarak iflas sürecini resmen başlattı.

Michigan Üniversitesi'nin atletizm programının resmi lisanslı ürünlerinin perakendecisi olarak bilinen The M Den'in iflası, mali krizler ve hukuki mücadelelerin ardından gerçekleşti. Şirket lideri Hirth, iflas süreci hakkında yaptığı açıklamada, işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını umduğunu ve yıllar boyunca kendilerine destek olan müşterilere minnettarlığını ifade etti.

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ABD'nin Michigan Doğu Bölgesi İflas Mahkemesi'ne sunulan belgelere göre, Heritage Collegiate Apparel Inc., 50 milyon dolarlık bir borç yükü altında bulunmaktadır. Şirketin en büyük teminatsız borcu, Michigan Üniversitesi atletizm programına yapılan yaklaşık 9 milyon dolarlık lisans ödemeleridir. Ayrıca, Nike'a olan 2,6 milyon dolarlık borç da şirketin finansal durumunu zorlaştıran faktörler arasında yer almaktadır.

Bu yıl içerisinde, çeşitli tedarikçiler ve alışveriş merkezleriyle yaşanan anlaşmazlıklar sonucu açılan davalarda, Hirth'in şirketi toplamda 288.743 dolar ödemeyi kabul etmiştir. Kansas'ta bulunan ABD Bölge Mahkemesi'nde görülen 4,2 milyon dolarlık dava da, şirketin karşı karşıya kaldığı hukuki problemlerin bir parçasıdır. 2023 NCAA Ulusal Şampiyonası'nı takiben Michigan Üniversitesi'nin futbol takımının ürün satışlarında gösterdiği başarıya rağmen, The M Den'in finansal zorlukları artarak devam etti.

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