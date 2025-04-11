50 milyon dolarlık dolandırıcılık! 'Yapay zeka" dedi, gerçek bambaşka çıktı

Yapay zeka destekli olduğu iddia edilen alışveriş uygulaması Nate'in kurucusu ve eski CEO'su Albert Saniger yatırımcıları dolandırmakla suçlandı.

2018 yılında kurulan uygulama, yapay zeka sayesinde tek tıkla alışveriş yapmayı vadediyordu.

Uygulama, yapay zekayı kullanarak "doğru ölçüyü seçeceğini, fatura ve adres bilgilerini gireceğini ve satışı onaylayacağını" iddia ediyordu.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak ABD Adalet Bakanlığı'na göre gerçek çok farklıydı. Otomatik yapıldığı söylenen bu işlemler, aslında Filipinler'deki çağrı merkezinde çalışan yüzlerce insanı kullanarak manuel bir şekilde yapılıyordu.

Uygulama için veri mühendislerinin işe alındığı ve yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı söylenmesine rağmen otomasyon oranı neredeyse yüzde sıfırdı. Yani her şeyi insanlar yapıyordu.

Aslında Nate'in insan gücü kullanıldığı 2022 yılında The Information'ın araştırması sonucunda ortaya çıkmıştı.

50 MİLYON DOLAR TOPLAMIŞTI

Saniger yatırımcılara işlemlerin yapay zeka tarafından otomatik bir şekilde yapıldığını söyleyerek 50 milyon doların üstünde sermaye toplamıştı.

Girişimci kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Bununla birlikte dava dosyasında Nate'in iflas ettiği ve Ocak 2023'te tüm varlığının satılmak zorunda kaldığı bildirildi. Bu da yatırımcıların hiç kazanç elde edememesi anlamına geliyordu.