50 milyon dolarlık dolandırıcılık! 'Yapay zeka" dedi, gerçek bambaşka çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
50 milyon dolarlık dolandırıcılık! 'Yapay zeka" dedi, gerçek bambaşka çıktı

Girişimci Saniger'ın ABD'de yapay zeka destekli olduğu iddia edilen alışveriş uygulaması için yatırımcılardan 50 milyon dolar topladı. Ama gerçek çok başka çıktı. İşte detaylar...

Yapay zeka destekli olduğu iddia edilen alışveriş uygulaması Nate'in kurucusu ve eski CEO'su Albert Saniger yatırımcıları dolandırmakla suçlandı.

2018 yılında kurulan uygulama, yapay zeka sayesinde tek tıkla alışveriş yapmayı vadediyordu.

Uygulama, yapay zekayı kullanarak "doğru ölçüyü seçeceğini, fatura ve adres bilgilerini gireceğini ve satışı onaylayacağını" iddia ediyordu.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak ABD Adalet Bakanlığı'na göre gerçek çok farklıydı. Otomatik yapıldığı söylenen bu işlemler, aslında Filipinler'deki çağrı merkezinde çalışan yüzlerce insanı kullanarak manuel bir şekilde yapılıyordu.

Uygulama için veri mühendislerinin işe alındığı ve yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı söylenmesine rağmen otomasyon oranı neredeyse yüzde sıfırdı. Yani her şeyi insanlar yapıyordu.

Aslında Nate'in insan gücü kullanıldığı 2022 yılında The Information'ın araştırması sonucunda ortaya çıkmıştı.

50 MİLYON DOLAR TOPLAMIŞTI

Saniger yatırımcılara işlemlerin yapay zeka tarafından otomatik bir şekilde yapıldığını söyleyerek 50 milyon doların üstünde sermaye toplamıştı.

Girişimci kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Bununla birlikte dava dosyasında Nate'in iflas ettiği ve Ocak 2023'te tüm varlığının satılmak zorunda kaldığı bildirildi. Bu da yatırımcıların hiç kazanç elde edememesi anlamına geliyordu.

Son Haberler
Samsunspor - Galatasaray 0 - 0
Samsunspor - Galatasaray 0 - 0
İBB soruşturmasında onlarca şirkete kayyum!
İBB soruşturmasında onlarca şirkete kayyum!
Adana'da yüksek kesimlerinde kar yağışı
Adana'da yüksek kesimlerinde kar yağışı
Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku! Servet değerinde dövizi çalındı...
Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku! Servet değerinde dövizi çalındı...
İBB soruşturması Giresun Meclisi'ne taşındı
İBB soruşturması Giresun Meclisi'ne taşındı