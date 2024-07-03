50 yaşın üzerine varis önerileri

Varisler, bacaklarda şişmiş ve kıvrımlı toplardamarlar olarak tanımlandığı biliniyor.

Toplardamar kapakçıklarının yetersizliği veya zayıflaması sonucu ortaya çıkarlar ve kozmetik problemlere yol açmanın yanı sıra ağrı, yorgunluk ve diğer sağlık sorunlarına da neden olabilirler.

Varisler, genellikle bacaklarda görülen, genişlemiş ve kıvrımlı toplardamarlar olarak tanımlandığ biliniyor. Bu damar sorunu, toplardamar kapakçıklarının yetersizliği veya zayıflaması sonucu meydana gelir ve estetik kaygıların yanı sıra ağrı, yorgunluk ve ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir.

50 yaşın üzerindeki kişilerde varis görülme sıklığını inceleyecendi. Uzman görüşlerini ve bilimsel araştırmaları gözden geçirerek bu durumun ne kadar yaygın olduğunu ve hangi faktörlerin riski etkilediğini anlatıldı.

Uzman Görüşleri:

Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, 50 yaşın üzerindeki her iki kişiden birinde varis görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Özkan, varislerin sadece estetik bir sorun olmadığını, ağrı ve diğer sağlık problemlerine de neden olabileceğini vurguladı. Ayrıca Özkan; varislerin tedavisinde geç kalındığında ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ekledi.

Prof. Dr. Mustafa Güler:

"Varisler, toplumun büyük bir bölümünde görülen gerek kozmetik gerekse de fonksiyonel şikayetler açığa çıkaran bir problemdir. 50 yaş ve üzeri her iki kişiden birinde varis görülüyor."

Dr. Atasoy:

"Varis hastalığı önemli bir halk sağlığı sorunudur. Toplumumuzda sıklığı %20 - %40 arasında değişmektedir."

Bilimsel Araştırmalar:

Bilim insanları, varislerin kan pıhtılaşması gibi dolaşım problemleri ve C ve K vitamini eksikliğine işaret edebileceğini ortaya koyuyor. Bu bulgular, varislerin sadece lokal bir sorun olmadığını, genel sağlık durumu hakkında da bilgi verebileceğini gösteriyor.

• Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Düzenli yürüyüş yapmak, bacak kaslarını kuvvetlendirmek ve uzun süre oturmak zorunda kalan kişilerin periyodik aralıklarla hareket etmeleri önerildi.

• Varis Çorapları: Kan dolaşımını artırarak varis şikayetlerini azaltabilir.

• Cerrahi Yöntemler: Şiddetli vakalarda skleroterapi, lazer tedavisi ve ameliyat gibi yöntemler gerekebilir.

2020 yılında Türkiye'de yapılan bir araştırma: 50 yaş ve üzeri 1.500 yetişkin üzerinde yapılan bu araştırmada, varis prevalansının %37.4 olduğu bulundu.

2018 yılında Avrupa'da yapılan bir meta-analiz: 50 yaş ve üzeri yetişkinleri içeren 54 çalışmanın verileri analiz edilmişti. Varis prevalansının ortalama %38.2 olduğu bulundu.

50 yaş ve üzeri kişilerde varis görülme sıklığı oldukça yüksek olduğu biliniyor.

Yapılan araştırmalar, bu yaş grubundaki her iki kişiden birinin varis sorunu yaşadığını göstermekte.

Varislerin oluşumunda genetik faktörler, hamilelik, obezite, uzun süre ayakta kalma veya oturmak gibi faktörler rol oynamakta.