50 yaşındaki adam 21 yaşındaki Hatice'yi başından vurdu

Kaynak: DHA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 yaşındaki yan komşusu Hatice Çınar’ı tabancayla başından vurarak öldüren 50 yaşındaki Murat Açıkgöz aynı silahla intihar etti.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şehit Mustafa Aslan Caddesi Naim Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Açıkgöz ve komşusu Hatice Çınar’ın işe gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerce binada yapılan incelemede Murat Açıkgöz’ün, 2 Mayıs akşamı komşusu Hatice Çınar’ın evine girdiği, genç kadını başından vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdiği belirlendi.

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Her iki kişinin de yalnız yaşadığı öğrenilirken, silah sesini duyan olmaması nedeniyle olay, ertesi gün fark edildi. Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılıp, ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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