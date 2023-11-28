50 yaşındaki Hande Ataizi’nin sırt kasları olay oldu

'Ruhsar', 'Mum Kokulu Kadınlar' ve 'Camdaki Kız' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Hande Ataizi, geçtiğimiz ay spor salonu dönüşü nişanlısı Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

Salondan çıktıktan sonra tempolu yürüyerek evlerine dönerken objektiflere takılan ikiliden Ataizi, 'Bihter' filminde rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah'la gerginlik yaşadığı iddialarıyla ilgili sorular üzerine, "Güzel bir film yaptık ama artık bana bu konuları sormayın, konuşmayacağım" dedi.

"NE DEMEM GEREKİYOR, BİLMİYORUM"

Filmin galasında da Farah Zeynep sorularından kaçamayan Ataizi, "Biz küs değildik ki barışalım. Çok güzel bir ikili olduk. Dışarıdan yanlış algılansa da öyle bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı.

Ataizi'nin sözleri sonrası Abdullah'ın "Ne demem gerekiyor, bilmiyorum" cevabı ise herkese şaşkınlık yaşatmıştı. Daha sonra kameralar karşısında sarılarak poz veren ikili, bu vesileyle haklarında çıkan 'küslük' haberlerini yalanlamış olmuştu.

SIRT KASLARINI PAYLAŞTI

Fit görüntüsüyle yıllara meydan okuyan ünlü isim, son olarak 500 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla sırt kaslarını sergiledi.

Sık sık spor yaparken paylaşım yapan güzel oyuncunun bu karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

