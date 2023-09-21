50 yaşındaki kadın işsiz kaldığı an Türkiye'de milyarder Avrupa'da milyoner oldu

Fransa'da yakın zamanda işten çıkarılan bir kadının hayatı, oynadığı piyangodan sonra değişti.

Ülkenin milli piyango oyunlarının işletmecisi FDJ, yaptığı açıklamada, Morbihan kentinde yaşayan ve yakın zamanda işten çıkarılan bir kadının talihini değiştirmek için Euromillions adlı piyangodan bilet aldığını duyurdu.

TAM 109 MİLYON EURO KAZANDI

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen ve 50 yaşında olduğu belirtilen kadın, biletini kontrol ettiğinde piyangoyu kazandığını anladı. İlk başta ödülün ne kadar olduğu hakkında bilgisi olmayan talihli, internette yaptığı araştırmada toplamda 109 milyon 268 bin 140 avro kazandığını öğrendi.

"KADERİN CİLVESİNE KİMSE AKIL ERDİREMEZ"

İkramiye çekini alan kadın, yaptığı açıklamada "Normalde yıldırım çarpma olasılığı piyangoyu kazanma olasılığından daha yüksek. Kaderin cilvesine kimse akıl erdiremez." ifadesini kullandı.

YAPACAKLARINI AÇIKLADI

Talihli kadın, iş stresinden uzak duracağını, kazandığı parayla vakıf çalışmalarına katılacağını ve hayalini kurduğu bir ev aldıktan sonra çok istediği Meksika ile Tayland'a seyahate çıkacağını aktardı.