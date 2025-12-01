New Hampshire’ın Concord şehrine 1975’te taşınan 22 yaşındaki Judith Lord, evinde boğularak öldürüldü. 20 aylık oğlu beşiğinde sağ bulundu. Odadan saç telleri ve sperm kalıntısı taşıyan nemli bir havlu delil olarak toplandı.

Polis, kısa sürede 24 yaşındaki komşusu Ernest Theodore Gable’ı gözaltına aldı. Komşular, Gable’ın şüpheli davranışlar sergilediğini ve Lord’u rahatsız ettiğini doğruladı.

Gable’ın parmak izi de olay yerinde bulundu. Ancak FBI’ın mikroskobik saç analizi raporu, saçların Gable’a ait olmadığını iddia etti. Bu rapor hatalıydı fakat dikkate alınmadı ve Gable serbest bırakıldı.

DNA teknolojisi o yıllarda henüz yoktu ve sperm örneğinin kısa sürede bozulacağı sanılıyordu. New Hampshire Adalet Bakanlığı, 2020’den beri tüm faili meçhul dosyaları yeni nesil teknolojiyle yeniden inceliyor.

Lord dosyasında havludaki sperm örneği Gable ile yüzde 100 eşleşti. Eski rapor çürütüldü, katil kesinleşti.

Ancak Gable, 1987’de başka bir olayda bıçaklanarak öldüğü için adalet yerini bulamadı.