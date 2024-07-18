50 yıllık Barkod dönemi bitiyor. Tekstil devleri Almanya’da artık kullanmıyor

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
50 yıllık Barkod dönemi bitiyor. Tekstil devleri Almanya’da artık kullanmıyor

Hayatımızın her alanına giren ve 50 yıldır aralıksız olarak kullanılan borkodlar tarihe karışıyor. En çok ürünün fiyatını öğrenmede kullandığımız barkodların yerini ise QR kodu alacak. QR kodu müşteriye ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına olanak sağlayacak.

Yarım asırdır giyimden gıdaya kadar hayatımızın her alanına etki eden barkodların pabucu dama atılacak. Çünkü çubuk dizisinin yerini kareler ve kutulardan oluşan bir koleksiyon, kısacası QR kodu alacak.

Bu değişimin birkaç nedeni var. İlk olarak, barkoddan farklı olarak, QR kodu içerik, menşe veya alerjen detayları gibi ek ürün bilgileri içerebilir. İkincisi, tüketiciler QR kodunu akıllı telefonlarını kullanarak kendileri okuyabilir, böylece ürün hakkında ek bilgi edinmek için özel bir tarayıcıya ihtiyaç duymazlar.

Değişim, bazı süpermarketlerde ve indirim mağazalarında çoktan gerçekleşti. Örneğin Almanya'nın dev mağazası Kaufland'da meyve, sebze, et, sosis, peynir ve balık gibi taze ürünlerin etiketlerine servis reyonundan bir QR kodu basılıyor.

Rewe ise şirketin barkod ve QR kodlarının gelişimini izlediğini belirtiyor. Şirket şimdilik genel bir açıklama yapmıyor.

Barkod değişimiyle ilgilenenler aradıklarını Zara, Decathlon ve Uniqlo gibi bazı moda zincirlerinde bulabilecekler. Bu şirketler şimdiden tekstil etiketlerini barkod yerine QR kodlarıyla basıyor.

2027 yılında barkodların sonu gelebilir. Çünkü barkodların oluşturulması ve standartlaştırılmasından sorumlu olan ABD'li GS1 kuruluşu, barkodları kademeli olarak değiştirmeyi planlıyor. Bu da er ya da geç tüm perakendecilerin ürünlerini QR kodu ile basmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

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