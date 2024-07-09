50 yıllık köprüyü ölüme meydan okuyup yıkılmaktan kurtardı! Ordulu Hasan kahraman oldu

Ordu'nun İkizce sakinlerinden 65 yaşındaki Hasan Keş, 7 Temmuz Pazar günü İkizce Irmağı üzerindeki ahşap köprünün sel suları nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark ederek köprünün üzerine çıktı.

Elindeki nacakla ahşap köprünün üzerine çıkan Keş, köprü altında biriken ağaç dallarını uzaklaştırmaya çalışırken, Keş'in kuzeni Halil Keş ise bu anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

"KESMEMİŞ OLSAYDIM KÖPRÜ BELKİ DE YIKILACAKTI"

Sel sularının bir 1anda ırmakta yükselmeye başladığını gördüğünü söyleyen Hasan Keş, "Selle birlikte gelen ağaç parçalarının köprüye takıldığını fark ettim. Köprünün yıkılmaması için ağaç parçalarını uzaklaştırmaya çalıştım. Ağaç parçalarını kesmemiş olsaydım köprü belki de yıkılacaktı" diye konuştu.

Halil Keş ise ahşap köprünün en az 50 yıllık olduğunu belirterek, 22 haneye bu köprüyle ulaşım sağlandığını anlattı.

"SAHİP ÇIKMASAYDIK BU KÖPRÜ DE YIKILABİLİRDİ"

Köprünün hayırseverlerin yardımıyla yapıldığını söyleyen Keş, "Daha önce bazı sellerde benzer ahşap köprüler yıkılmıştı. Ama bu selde köprüyü kurtarmış olduk. Sahip çıkmasaydık bu köprü de yıkılabilirdi" dedi.

Hasan Keş, bölgeye beton köprü yapılmasını istediklerini vurguladı.