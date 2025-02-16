50 yıllık semt pazarı kapatıldı! Pazarcı esnafın yürüyüşü engellendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
50 yıllık semt pazarı kapatıldı! Pazarcı esnafın yürüyüşü engellendi

Avcılar’da Danıştay kararıyla kapatılan semt pazarı esnafı kendilerine yeni Pazar yeri verilmemesi üzerine yürüyüş yapmak istedi. Pazar esnafın yürümek istemesi üzerine önlem alan polis ve zabıta yürüyüşe izin vermedi.

Denizköşkler Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi ile çevresindeki birçok sokakta kurulan yaklaşık 50 yıllık semt pazarı, mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine Danıştay kararıyla 2 Şubat'ta kapatıldı.

Karar, 28 Ocak'ta caddeye pankart asılarak duyurulurken pazarın kurulmadığı 3'üncü haftada pazarcılar caddeye gelerek verilen kararı protesto etmek ve kendilerine yeni pazar yeri verilmesini istemek için yürüyüş yapmak istedi.

Polis ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerinin gece saatlerinde gelerek güvenlik önlemi aldığı caddede toplanan pazarcılara yürüyüş izni verilmedi.

Polis amirinin cadde girişinde basın açıklaması yapmalarına izin verdiği pazar esnafı, polis ekipleriyle karşı karşıya gelmek istemediklerini belirterek yürüyüş yapmadı.

50 yıllık semt pazarı kapatıldı! Pazarcı esnafın yürüyüşü engellendi

50 yıllık semt pazarı kapatıldı! Pazarcı esnafın yürüyüşü engellendi

50 yıllık semt pazarı kapatıldı! Pazarcı esnafın yürüyüşü engellendi

50 yıllık semt pazarı kapatıldı! Pazarcı esnafın yürüyüşü engellendi

50 yıllık semt pazarı kapatıldı! Pazarcı esnafın yürüyüşü engellendi

50 yıllık semt pazarı kapatıldı! Pazarcı esnafın yürüyüşü engellendi

50 yıllık semt pazarı kapatıldı! Pazarcı esnafın yürüyüşü engellendi

50 yıllık semt pazarı kapatıldı! Pazarcı esnafın yürüyüşü engellendi

50 yıllık semt pazarı kapatıldı! Pazarcı esnafın yürüyüşü engellendi

50 yıllık semt pazarı kapatıldı! Pazarcı esnafın yürüyüşü engellendi

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