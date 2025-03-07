500 bin TL değerinde kokain ele geçirildi!

Kaynak: İHA
500 bin TL değerinde kokain ele geçirildi!

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin durdurduğu şüpheli araçta 500 bin TL değerinde kokain ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde, Nurdağı ilçesi otoyol üzerinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan arama sonucunda araca gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 500 bin TL olan toplam 150 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan M.M.K. ve Ü.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerden Ü.B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.M.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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