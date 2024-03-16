500 bin TL'lik et ziyan oldu 'Esnaf kepengi kırdı'

Esenyut’un Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Ormanlı Caddesi'nde dün sabaha karşı saat 04.20 sıralarında bir elektrik dağıtım şirketi enerji sorunu olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler arızayı tespit etmek için sabah 09.00 sıralarında çalışmalara başladı. Birbirinden farklı noktalarda arıza tespit eden ekipler, çalışma alanını daha da genişletti.

Uzun süredir elektrik kesintisi olan caddede bazı esnaflar kepenk açamadı. Et ve süt ürünleri satan esnaf, ürünlerinin bozulduğunu ifade etti.

Öte yandan çevre sakinleri elektrik kesintisi nedeniyle evlerinin soğuduğunu vurgulayarak yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Zararı olan esnaf ise zararlarının giderilmesini bekliyor.

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen elektrik dağıtım şirketi, abonelere başka bir trafo üzerinden enerji verilmesi için çalışma başlattığını açıkladı.

Elektrik kesintisi olan caddede kasap dükkanı işleten esnaf Selçuk Özer, “İki gündür bizim elektriklerimiz yok. Depolarda yaklaşık 500 bin liralık et ürünlerimiz ziyan oldu. Yaklaşık iki gündür elektrik verilmiyor. Telefon açtığımızda bizimle ilgilenen kimse yok. Elektriklerin gideceğine dair bir bilgi veren yok. Ramazan ayında iki gündür işletmemiz kapalı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini.

Kesinti nedeniyle kepenkleri açamadığını vurgulayan çevre esnafı Fethi Gökmen, “Kepengi kırdım. Ben burayı açmasam yarın ne yapacağım, nasıl kira ödeyeceğim” şeklinde konuştu.

Yine mahalle esnaflarından Nesim Asyan ise, “Yetkili bulamıyoruz bize doğru dürüst bir cevap da vermiyorlar. Ben bir vatandaşım şef bana diyor ki usta kablolar nereden geçiyor biliyor musunuz böyle bir mantık var mı ya. Sanki burası dağ başıdır, İstanbul'un göbeğindeyiz” dedi.

Elektrik kesintisi için yetkililerden bir çözüm bekleyen çevre sakinlerinden Can Bitkin, “Dün sabah 07:30 itibarıyla elektrikler kesildi. Ev soğumaya başladı. Şarjlarımız bitti. Ben de aldım çocuklarımı annesinin yanına götürdüm, doğalgaz ve elektrik olduğu için. Biz de yetkilileri arıyoruz, sürekli kayıt açıyorlar. 11'de gelecek, 10'da gelecek, 9'da gelecek süreci sürekli böyle baltalıyorlar” dedi.

Çevre esnaflarından Bünyamin Durmuş, “Elektrikler gitti. Yaklaşık 10 bin liralık zararımız var. Kimse ne bir geldi, ne bir şey yaptı. Mağduruz bu durum için." İfadelerini kullandı.

Elektrik dağıtım şirketi yazılı olarak yaptığı açıklamada, “14 Mart Perşembe günü Akçaburgaz Halil Fahri Ormanlı Caddesi'nde yaşanan enerji sorunu nedeni ile gece saat 04:20 itibarıyla gelen ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, hızla olay yerine ulaşmış ve saat 05:50'de arıza tespiti yapılmıştır. Ancak özel şahısların alanları içinde yer alan kapalı kofralar nedeniyle gerekli ölçümler yapılamadığından saat 09:17'de arıza noktası tespiti çalışmalarına başlanabilmiştir. Ekiplerimizin yoğun mesaileri sonrasında saat 11:10'da arıza noktasının Alkoop Sanayi Sitesi içerisinde beton altında olduğu tespit edilmiştir. Net noktanın tespiti için devam eden yoğun çalışmalar sonrasında saat 16:55'te tekrar ölçüm yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda saat 20:30'da arıza noktasının daha derinde olduğu görülmüştür ve İSG açısından tehlike arz ettiği için müdahale uygun bulunmamıştır. Bunun üzerine kablo deplasesine karar verilmiş, fakat bu çalışmaya Alkoop Sanayi Sitesi, asfalta müdahale kaynaklı olacağından izin vermemiştir. Bu gelişme üzerine abonelere başka bir trafo üzerinden enerji verilmesi için çalışma başlatılmıştır. Uygun güzergâh ve trafo merkezi tespit edilerek planlamalar yapılırken bölgenin en kısa sürede enerjilendirilmesi için çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca elde edilen bilgilere göre, 36 saatin sonunda elektrik arızasının giderildiği ve bölgeye elektrik verildiği öğrenildi.