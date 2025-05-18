500 Bin TL'nin Faiz Getirisinde Görülmemiş Yükseliş! Bankalardan Büyük Yarış!

Son dönemde ekonomik gelişmelerin etkisiyle mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle 500 bin TL gibi yüksek birikimi olan yatırımcılar için bankalar arasındaki rekabet kızışmış durumda. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler için önemli fırsatlar sunan bu yarışta, görülmemiş faiz oranları konuşuluyor.

Yüksek Enflasyon ve Merkez Bankası Politikaları Etkili Oldu

Enflasyonla mücadele kapsamında Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikaları, faiz oranlarının yukarı yönlü hareketlenmesinde önemli rol oynadı. Bankalar, artan maliyetler ve yatırımcıların ilgisini çekme amacıyla mevduat faizlerini önemli ölçüde yükseltti. Bu durum, özellikle risksiz yatırım arayışında olanlar için cazip bir seçenek oluşturdu.

500 Bin TL'ye Rekor Faiz Getirileri Sunuluyor

Piyasada yaşanan bu hareketlilik, 500 bin TL gibi yüksek birikimi olan yatırımcılar için tarihi fırsatlar sunuyor. Birçok banka, bu miktardaki mevduatlar için %50'nin üzerinde faiz oranları teklif ediyor. Bu oranlar, geçmiş dönemlerle kıyaslandığında oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor.

Mayıs 2025’te 500 Bin TL’lik 32 Günlük Mevduata Verilen En Yüksek Faiz Oranları

Banka Faiz Oranı (%) Vade Sonu Tutar Net Kazanç (TL) Türkiye Finans (Yeni müşterilere) %53 519.987,67 TL 19.987,67 TL CEPTETEB %52 519.743,46 TL 19.743,46 TL Anadolubank %52 519.743,46 TL 19.743,46 TL Alternatifbank %52 519.743,46 TL 19.743,46 TL QNB Finansbank %51 519.002,74 TL 19.002,74 TL Fibabanka %51 519.002,74 TL 19.002,74 TL