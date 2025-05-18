500 bin TL'nin faiz getirisinde görülmemiş yükseliş! Bankalardan büyük yarış

Kaynak: Haber Merkezi
500 bin TL'nin faiz getirisinde görülmemiş yükseliş! Bankalardan büyük yarış

500 Bin TL'nin Faiz Getirisinde Görülmemiş Yükseliş! Bankalardan Büyük Yarış!

Son dönemde ekonomik gelişmelerin etkisiyle mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle 500 bin TL gibi yüksek birikimi olan yatırımcılar için bankalar arasındaki rekabet kızışmış durumda. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler için önemli fırsatlar sunan bu yarışta, görülmemiş faiz oranları konuşuluyor.

Yüksek Enflasyon ve Merkez Bankası Politikaları Etkili Oldu

Enflasyonla mücadele kapsamında Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikaları, faiz oranlarının yukarı yönlü hareketlenmesinde önemli rol oynadı. Bankalar, artan maliyetler ve yatırımcıların ilgisini çekme amacıyla mevduat faizlerini önemli ölçüde yükseltti. Bu durum, özellikle risksiz yatırım arayışında olanlar için cazip bir seçenek oluşturdu.

thumbs-b-c-a3e9dd92c4bf43c700714b356f0088d7-001.jpg

500 Bin TL'ye Rekor Faiz Getirileri Sunuluyor

Piyasada yaşanan bu hareketlilik, 500 bin TL gibi yüksek birikimi olan yatırımcılar için tarihi fırsatlar sunuyor. Birçok banka, bu miktardaki mevduatlar için %50'nin üzerinde faiz oranları teklif ediyor. Bu oranlar, geçmiş dönemlerle kıyaslandığında oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor.

Mayıs 2025’te 500 Bin TL’lik 32 Günlük Mevduata Verilen En Yüksek Faiz Oranları

Banka

Faiz Oranı (%)

Vade Sonu Tutar

Net Kazanç (TL)

Türkiye Finans (Yeni müşterilere)

%53

519.987,67 TL

19.987,67 TL

CEPTETEB

%52

519.743,46 TL

19.743,46 TL

Anadolubank

%52

519.743,46 TL

19.743,46 TL

Alternatifbank

%52

519.743,46 TL

19.743,46 TL

QNB Finansbank

%51

519.002,74 TL

19.002,74 TL

Fibabanka

%51

519.002,74 TL

19.002,74 TL

HSBC

%50

518.630,14 TL

18.630,14 TL

İlgili Haberler
Kalabalık ortamları çok seven 4 burç! Tek başına olmak onlara göre değil
Kalabalık ortamları çok seven 4 burç! Tek başına olmak onlara göre değil
5 ülkeye vizesiz seyahat imkanı! Amerika kıtasında yer alıyorlar
5 ülkeye vizesiz seyahat imkanı! Amerika kıtasında yer alıyorlar
Türkiye'nin En Gözde İlçeleri! Dünyanın Dört Bir Yanında Tanınıyorlar
Türkiye'nin En Gözde İlçeleri! Dünyanın Dört Bir Yanında Tanınıyorlar
Kıyafetlerdeki Çamaşır Suyu Lekesini Silgi Gibi Yok Eden Mucize Yöntem!
Kıyafetlerdeki Çamaşır Suyu Lekesini Silgi Gibi Yok Eden Mucize Yöntem!
Türklerin en çok göç ettiği ülke! Son dönemde Almanya'yı da geride bıraktı
Türklerin en çok göç ettiği ülke! Son dönemde Almanya'yı da geride bıraktı
Kabartma Tozunun Bilinmeyen 7 Mucizevi Kullanım Alanı! Sadece Kek İçin Değil, Evin Her Köşesinde Harikalar Yaratıyor!
Kabartma Tozunun Bilinmeyen 7 Mucizevi Kullanım Alanı! Sadece Kek İçin Değil, Evin Her Köşesinde Harikalar Yaratıyor!
Zeka Testi: Bu Restoranda Gizlenen Şemsiyeyi 5 Saniyede Bulabilir misiniz? IQ'su Yüksek Olanlar Hemen Çözüyor!
Zeka Testi: Bu Restoranda Gizlenen Şemsiyeyi 5 Saniyede Bulabilir misiniz? IQ'su Yüksek Olanlar Hemen Çözüyor!
1 milyon liranın faiz getirisi uçtu. Bir banka rakiplerini geride bıraktı
Tatil için gidenlerin hayal kırıklığına uğradığı şehirler!
Tatil için gidenlerin hayal kırıklığına uğradığı şehirler!
Deneyen biberi böyle kızartıyor! Kahvaltıda kızartırken eğer süt eklerseniz.
Deneyen biberi böyle kızartıyor! Kahvaltıda kızartırken eğer süt eklerseniz.
Son Haberler
Sokakta yaşayan bir kişi otogarda ölü bulundu
Sokakta yaşayan bir kişi otogarda ölü bulundu
Ağaca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
Ağaca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
Şehit oğlu Akar'a tepki gösterdiği için alandan çıkarıldı. Bingöl'de gerginlik
Şehit oğlu Akar'a tepki gösterdiği için alandan çıkarıldı. Bingöl'de gerginlik
Ünlü şarkıcı ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
Ünlü şarkıcı ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
500 bin TL'nin faiz getirisinde görülmemiş yükseliş! Bankalardan büyük yarış
500 bin TL'nin faiz getirisinde görülmemiş yükseliş! Bankalardan büyük yarış