ERCAN KARACA / YENİÇAĞ

Citroën, C-SUV segmentindeki amiral gemisi ikinci nesil C5 Aircross'u Türkiye'de satışa sundu. Hibrit ve yüzde 100 elektrikli motor seçenekleriyle gelen model, lansmana özel 2.200.000 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.

Citroën Marka Direktörü Bora Duran, yaptığı açıklamada, markanın elektrikli araçlara ve ileri teknolojiye odaklanma vizyonunun en somut örneğinin yeni C5 Aircross olduğunu vurguladı. Duran, "Yeni C5 Aircross’un gelişiyle beraber markamızın prestij algısını daha yukarıya taşıyor olacağız. 2025 yılı sonunda Türkiye’deki tarihi rekorumuza imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

İÇ MEKAN 'UÇAN HALI' HİSSİ VERİYOR

Yeni C5 Aircross, Plus ve Max olmak üzere iki donanım seviyesiyle pazara sunulurken, özellikle iç mekân konforuyla dikkat çekiyor.

Tasarım ve Konfor: Model, güçlü ve aerodinamik dış çizgilerini, iç mekânda Citroën'in

C-Zen Lounge mimarisiyle birleştiriyor.

Teknolojik donanım: Kabinde dikey tasarımlı 13 inçlik HD dokunmatik ekran ve genişletilmiş Head-up Display ön plana çıkıyor.

Süspansiyon: Citroën Advanced Comfort® süspansiyon sistemi, yol bozukluklarını başarılı şekilde sönümleyerek meşhur "uçan halı" sürüş hissini en üst seviyeye taşıyor.

Yeni C5 Aircross Hybrid’de kullanılan 48V hibrit teknolojisi şarj gerektirmiyor. Karma WLTP döngüsünde ortalama 950 kilometre gibi uzun bir menzil ve kullanım kolaylığını, düşük CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi, dolayısıyla düşük kullanım maliyetiyle birleştiriyor.

Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde yüzde 50'ye varan oranda elektrikli modda kullanılabiliyor.

Bu teknoloji, hibrit için optimize edilen yeni nesil 136 HP (100 kW) 1,2 litre 3 silindirli turbo motoru, sürücü koltuğunun altında bulunan 0,9 kWsa kapasiteli batarya ile beslenen 12 HP / 9 kW (maksimum 28 HP / 21 kW) sabit mıknatıslı senkron elektrik motoruyla birleştiriyor. Bu sayede 145 HP kombine güç sunuyor.

Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde ve manevra yaparken bataryanın şarj seviyesi dahilinde elektrik modunda çalışabiliyor. Yavaşlama sırasında batarya otomatik olarak şarj oluyor.

Yeni C5 Aircross Hybrid 145, bu özellikleri sayesinde hibrit olmayan benzinli bir modele kıyasla yakıt tüketimini yaklaşık yüzde 15, optimize edilmiş aerodinamiği sayesinde ise önceki nesil C5 Aircross Hybrid 145'e kıyasla yüzde 4 oranında azaltıyor.

SADECE ELEKTRİKLE 502 KİLOMETRE MENZİL!

Citroën, yeni C5 Aircross’ta tamamen elektrikli bir versiyon da hazırladı. STLA Medium platformunun sağladığı esneklikle yeni ë-C5 Aircross, tamamen elektrikli motorla sunuluyor.

210 HP/157 kW motor ve 73 kWsa batarya ile 502 kilometre menzil sunuyor. Bununla birlikte şehir içinde 640 km’ye varan bir sürüş menziline de olanak tanıyor.

Aracın %20’den %80’e şarj süresiyse şöyle: 7,4 kW tek fazlı bir duvar tipi şarj cihazı ile 6 saat 45 dakika, 11 kW üç fazlı bir duvar tipi şarj cihazı ile 4 saat 30 dakika, 160 kW ultra hızlı şarj ile 30 dakika.