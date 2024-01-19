54. Dünya Ekonomik Forumu sona erdi

Kaynak: AA
54. Dünya Ekonomik Forumu sona erdi
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu, beşinci gün oturumları sonrası sona erdi.

Dünyanın dört bir köşesinden siyaset ve iş alanında en etkili liderlerinin katılım sağladığı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu seneki zirvesi, "Güveni Yeniden İnşa Etmek (Rebuilding Trust)" ana temasıyla gerçekleşti.

15 Ocak'ta başlayan Davos Zirvesi'ne 120 ülkeden 2 bin 800'ü aşkın iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer aldı. Zirvede 300’ün üzerinde oturum düzenlendi.

Düzenlenen zirvede, küresel güvenlik sorunları, istihdam, iklim ve doğa acil durumuyla mücadele, yapay zeka uygulamaları, küresel ticaret, ekonomik büyüme, enerji dönüşümü, teknolojik gelişme ve bozulma, dijitalleşme gibi başlıkları incelendi. Düzenlenen toplantılarda, küresel sorunların hızla çözülmesi için uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

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