56 ilde suç örgütlerine operasyon! ‘Kafes-49’da 147 kişiye işlem yapıldı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı öncülüğünde, il kom ve mali şube müdürlüklerimiz tarafından 56 ilde eş zamanlı ‘Kafes-49’ operasyonları düzenlendi. Şüphelilerin tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarına karşı nitelikli dolandırıcılık, bireylere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, sahte para, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa aykırılık suçlarını işledikleri belirlendi” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 147 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti ve “Operasyonları başarıyla yürüten kahraman polislerimizi kutluyorum. Aziz milletimize bildirmek isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu bozanlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine atacağız” dedi.