56 ilde suç örgütlerine operasyon! ‘Kafes-49’da 147 kişiye işlem yapıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
56 ilde suç örgütlerine operasyon! ‘Kafes-49’da 147 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde gerçekleştirilen ‘Kafes-49’ operasyonları sonucunda 147 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı öncülüğünde, il kom ve mali şube müdürlüklerimiz tarafından 56 ilde eş zamanlı ‘Kafes-49’ operasyonları düzenlendi. Şüphelilerin tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarına karşı nitelikli dolandırıcılık, bireylere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, sahte para, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa aykırılık suçlarını işledikleri belirlendi” ifadelerini kullandı.

ali-yerlikaya12.jpg

Yerlikaya, 147 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti ve “Operasyonları başarıyla yürüten kahraman polislerimizi kutluyorum. Aziz milletimize bildirmek isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu bozanlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine atacağız” dedi.

ali-yerlikaya1.jpg

ali-yerlikaya4.jpg

ali-yerlikaya5.jpg

ali-yerlikaya7.jpg

ali-yerlikaya8.jpg

ali-yerlikaya9.jpg

ali-yerlikaya10.jpg

ali-yerlikaya11.jpg

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Çakar' suç örgütü çökertildi!
Bakan Yerlikaya açıkladı. Bursa'da 3 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı. Bursa'da 3 organize suç örgütü çökertildi
14 ilde FETÖ operasyonu. Bakan Yerlikaya açıkladı. 67 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde teröristlerin saklandığı sığınaklar imha edildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde teröristlerin saklandığı sığınaklar imha edildi
Bakan Yerlikaya İliç’te maden faciasındaki son durumu açıkladı. ‘Toprağın tekrar kayma riski var’
İçişleri Bakanı Yerlikaya'tan torbacı operasyonu açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'tan torbacı operasyonu açıklaması
Son Haberler
Araç iş makinesine çarptı: 1 yaralı Gündem
Araç iş makinesine çarptı: 1 yaralı
Beşiktaş Galatasray derbisini kim kazanacak? Yapay zeka maçın sonucunu açıkladı Spor
Beşiktaş Galatasray derbisini kim kazanacak? Yapay zeka maçın sonucunu açıkladı
A Milli Takım Şumnu'ya gidiyor Spor
A Milli Takım Şumnu'ya gidiyor
Mısır'da feribot kazası: En az 10 kişi öldü Dünya
Mısır'da feribot kazası: En az 10 kişi öldü
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen firma İstanbul sonucunu açıkladı Gündem
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen firma İstanbul sonucunu açıkladı
Bina alev alev yanarken fosur fosur sigara içti! Bu kadarına da pes dedirtti Yaşam
Bina alev alev yanarken fosur fosur sigara içti! Bu kadarına da pes dedirtti