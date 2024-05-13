56 yıllık dev restoran zinciri batıyor. İflas bayrağını çekti

Cemile Balcı
56 yıllık dev restoran zinciri batıyor. İflas bayrağını çekti
ABD'nin dünyaca ünlü restoran zinciri Red Lobste iflas başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Deniz ürünleriyle nam salan Red Lobste'ın maddi imkansızlıklarla boğuştuğu açıklandı.

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde faaliyet gösteren dev restoran zinciri Red Lobster'ın borçlarını yeniden yapılandırmak için iflas başvurusunda bulunmayı düşündüğü açıklandı.

Restoran zincirinin iflasa yüksek kira ve işçilik giderleri olduğu konuşuluyor. Red Lobster'ın köklerinin Florida'daki tek bir restorana dayandığı ifade ediliyor.

ABD ve Kanada'da yüzlerce restoranı bulunan Red Lobste kızarmış karidesiyle ön plana çıkıyor. Restoranta gelenler ya Cheddar Bay Biscuits ya da kızarmış karides yemeden ayrılmıyor.

Restoran zinciri son yıllarda birden fazla sahip değiştirmişti.

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