56'ıncı yaş gününde çıplak poz verdi

Ünlü şarkıcıdan doğum gününe özel poz geldi. Bir zamanlar Un-Break My Heart ile tüm dünyada fırtınalar estiren şarkıcı Toni Braxton 56. doğum günü için çıplak poz verdi.

56'ıncı yaş gününde çıplak poz verdi

Grammy ödüllü Toni Braxton, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Un-Break My Heart şarkısıyla müzik dünyasına damga uran Braxton, 56. doğum gününü seksi pozlarla kutladı.

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Braxton, sırtından ve omuzlarından ipek siyah bir elbise düşerken kameraya poz verdi.

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Braxton’ın paylaşımı üzerine Kris Jenner gibi pek çok ünlü isim şarkıcının doğum gününü kutladı.

Braxton geçen yıl geçirdiği kalp ameliyatı ile sevenlerini korkutmuştu. Mart 2022’de Braxton, stent yerleştirilmesi için acil ameliyata alınmıştı. Bu yılın başlarında verdiği bir röportajda yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili şunları söyledi: “Sol ana koroner arterim yüzde 80 tıkalıydı. Doktorlar bana ağır bir kalp krizi geçirebileceğimi, hayatta kalamayacağımı söyledi.”

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Ünlü şarkıcı, kız kardeşi Traci’nin Mart 2022’de kanserden vefat ettiği haberinin çıkmasından iki gün sonra sağlığında bir sorun olduğunu fark ettiğini söyledi:

“O günü hatırlıyorum çünkü göğsüm sık sık ağrıyordu, sadece acıyordu. Ben de üzgün olduğumu sanıyordum çünkü ne yazık ki kız kardeşim az önce vefat etmişti ve kız kardeşim için gerçekten acı çektiğimi düşündüm. Ve şunu da öğrendim ki kız kardeşim için elbette üzüldüm ama aynı zamanda sağlık sorunlarım da vardı. Vücudum benimle konuşuyor, bana bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyordu.”

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Ayrıca 2008 yılında da Braxton’a lupus teşhisi konmuştu. Ve ünlü şarkıcı da uzun zamandır bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

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