57 paket doldurulmuş makaron kaçırmaya çalışan şüpheli yakalandı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçakçılığı önleme çerçevesinde çalışma başlatıldı.

Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese yönelik operasyonda, 73 paket gümrük kaçağı sigara, 20 şişe içki ile 57 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli A.K. gözaltına alındı. Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı sigara, içki ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçakçılığı önlemek için çalışma yaptı.

Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese yönelik operasyonda, 73 paket gümrük kaçağı sigara, 20 şişe içki ile 57 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli A.K. gözaltına alındı.