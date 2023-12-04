58yaşındaki kadın yorgun mermi kurbanı oldu. Bahçede kanlar içinde yığıldı

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Fidanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınında yer alan bahçede çalışan Perihan Dikbaş, birden kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dikbaş’ı Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Dikbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yorgun mermi şüphesi

Dikbaş’ın ölümüne neden olan mermiyi kimin ateşlediği henüz bilinmiyor. Polis ekipleri, yorgun mermi şüphesiyle olayın failinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.