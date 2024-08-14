59 ilde 520 torbacı yakalandı

59 ilde Narkoçelik 22 operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Ali Yerlikaya bu operasyonlara bin 300 ekip, 3 bin 205 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik köpeğin katıldığını açıkladı.

İstanbul’da yapılan operasyonlarda 208,5 kg metamfetamin, Diyarbakır’daki operasyonlarda 1 ton 198 kg skunk, Şanlıurfa’da 710,5 kg skunk, Edirne 292 kg skunk, Osmaniye’de 244,5 kg skunk, Gaziantep’te 133,5 kg skunk, İzmir’de 124 kg 650 gram skunk, Amasya’da 50 kg metamfetamin, Mersin’de 47 kg metamfetamin, Erzurum’da 30 kg metamfetamin olmak üzere birçok ilde uyuşturucu madde üreten ve satan kişiler yakalandı.

Yerlikaya operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.