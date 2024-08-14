59 ilde 520 torbacı yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
59 ilde 520 torbacı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 59 ilde düzenlenen uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonlarda 3 ton 746 kg uyuşturucu madde ve 861 bin 90 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Bununla beraber operasyonlar sonucunda 520 uyuşturucu satıcısı da yakalandı.

59 ilde Narkoçelik 22 operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Ali Yerlikaya bu operasyonlara bin 300 ekip, 3 bin 205 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik köpeğin katıldığını açıkladı.

İstanbul’da yapılan operasyonlarda 208,5 kg metamfetamin, Diyarbakır’daki operasyonlarda 1 ton 198 kg skunk, Şanlıurfa’da 710,5 kg skunk, Edirne 292 kg skunk, Osmaniye’de 244,5 kg skunk, Gaziantep’te 133,5 kg skunk, İzmir’de 124 kg 650 gram skunk, Amasya’da 50 kg metamfetamin, Mersin’de 47 kg metamfetamin, Erzurum’da 30 kg metamfetamin olmak üzere birçok ilde uyuşturucu madde üreten ve satan kişiler yakalandı.

Yerlikaya operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

ekran-goruntusu-2024-08-14-084805.png

ekran-goruntusu-2024-08-14-084810.png

ekran-goruntusu-2024-08-14-084816.png

ekran-goruntusu-2024-08-14-084821.png

Son Haberler
McGregor'dan kötü haber Spor
McGregor'dan kötü haber
Kastamonu'da iki aile arasında kavga: 1 ölü Yerel Haberler
Kastamonu'da iki aile arasında kavga: 1 ölü
Brent petrolün varil fiyatı 81,12 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 81,12 dolar
Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı Yerel Haberler
Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Premier Lig'ten şaşırtıcı VAR kararı Spor
Premier Lig'ten şaşırtıcı VAR kararı
Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e acil dolar çağrısı Ekonomi
Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e acil dolar çağrısı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı