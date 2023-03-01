5’li Çete'ye sınır yok. 5 stat büyüklüğündeki tarım arazisini bakın ne yapacaklar

Türkiye Şeker Fabrikaları’nın elinden alınan tarım arazisine Kolin İnşaat’ın oldu. Tarım arazisine asfalt plant tesisi için başvuran Kolin İnşaat, proje onaylamadan faaliyete geçti. Şirket, eskiden Şeker Fabrikaları’na ait olan yaklaşık 5 stat büyüklüğündeki tarım arazisini betona boğacak.

Birgün Gazetesi’nde Gökay Başcan’ın haberine göre, Muhalefetin "5’li çete" olarak nitelendirdiği ekipten olan Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Turgutbey köyünde asfalt plent tesisi açmak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

ERGENE NEHRİ TEHLİKEDE

Şirketin faaliyet göstereceği 38 bin 338 metrekare büyüklüğündeki arazi, Çevre Düzeni Planı’na göre, "Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunacak Alan" olarak geçiyor. Projenin bedeli 1 milyon 200 bin TL olarak belirleyen Kolin, Proje bedeli 1 milyon 200 bin TL olarak belirleyen şirket, faaliyet yürüteceği alanı kiraladı. Daha önce Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait arazi 2021 yılında verilen özelleştirme kararlarıyla Ankara Doğal Elektrik Üretim A.Ş.’ye devredildi. Araziyi enerji şirketin kiralayan Kolin, kira bedelini ÇED dosyasında gizledi.

Yılda 432 bin ton üretim yapılacak tesiste saatte yaklaşık 9 kilogram toz meydana gelecek.

Öte yandan proje yıllardır dere kirliliği, renk değiştirmesi, fabrika atıkları, kötü koku, halk sağlığı ve balık ölümleri gündeme gelen Ergene Havza içerisinde yer alıyor. Ülke için önemli su kaynakların Ergene Nehri’nin geçtiği havza adeta sanayi sektörü tarafından kuşatılmış durumda.

KOPYALA-YAPIŞTIR DOSYA

Projeye tepki gösteren bölge halkı, yerel yönetimler ve baro harekete geçti. Kolin’in izin almadan faaliyete geçtiğini belirten Kırklareli Barosu, asfalt şantiyesine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, “İl Genel Meclis Üyelerimiz ve Kırklareli Barosu ile gerekli girişimlere başladık. İzinsiz ve usulsüz uygulamalarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bölgemizden geçen Avrupa Otoyolu Bakım, Onarım ve Yenileme ihalesini alan söz konusu firma hiçbir ruhsat başvurusu yapmadan faaliyet yürütüyor. Gizlice yürütüldüğü anlaşılan ve ilgili kurumların da göz yumduğunu düşündüğümüz bu tesis Kolin İnşaat’a ait” ifadelerini kullandı.

Proje dosyasının kopyala-yapıştır hazırlandığına dikkat çeken Trakya Platformu Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, “Bölgedeki birçok maden faaliyetinin dosyalarında yer alan flora-fauna bölümleri aynen kullanılmış, bu haliyle proje aynen geri teslim edilmeli” dedi. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının görmezden gelindiğini belirten Çidem, “Proje alanı Akar özelliği taşıyan Kaynarca Deresi mutlak koruma mesafesindedir. Ancak PTD Kaynarca deresine yer verilmemiş yok sayılmıştır” ifadelerini kullandı.