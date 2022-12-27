Markete girenler buna çok dikkat etsin: 5'li yazıyor 4 tane çıkıyor 10'lu yazıyor 9 tane çıkıyor

Ekonomik darboğazı iliklerine kadar hisseden vatandaşlar şimdi de eksik ambalajlı ürünlerle karşı karşıya. İktidarın “Üç harfli” diye tarif ettiği zincir marketlerde çekilen görüntüler hayrete düşürdü.



Twitter’da “@musaozsoytr” adlı kullanıcı “Ya tamam sosis zararlı tüketimi önerilecek bir şey değil ama 10'lu deyip millete neden 9 adet ürün satarsınız?” notunu düşerek 10’lu sosis paketinden 9 adet sosinin çıktığı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken “@gnlturaman” adlı kullanıcı ise “Bana da bu denk geldi” diyerek 5’li sosis paketinin içinde 4 adet sosisin yer aldığı görüntüleri paylaştı.



“@EfeogluBurak” kullanıcı da aynı problemi yaşayan vatandaşlardan. “Ürün hatalı çıktı” diyen kullanıcı “Aldığım markette 5’li dana sosis paketi içerisinde 4 adet var.” dedi.

























