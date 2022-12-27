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  • Markete girenler buna çok dikkat etsin: 5'li yazıyor 4 tane çıkıyor 10'lu yazıyor 9 tane çıkıyor

Markete girenler buna çok dikkat etsin: 5'li yazıyor 4 tane çıkıyor 10'lu yazıyor 9 tane çıkıyor

Ünlü sosis markasının “5’li”, “10’lu” olarak sattığı sosislerin içinden eksik sosis çıkması sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar “Tabeladan (etiketten) çalıyorlardı. Şimdi de ambalaj içinden çalıyorlar. Markete girenler buna çok dikkat edin” yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 12:12
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5'li yazıyor 4 tane çıkıyor 10'lu yazıyor 9 tane çıkıyor. Markete girenler buna çok dikkat etsin

Markete girenler buna çok dikkat etsin: 5'li yazıyor 4 tane çıkıyor 10'lu yazıyor 9 tane çıkıyor
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Ekonomik darboğazı iliklerine kadar hisseden vatandaşlar şimdi de eksik ambalajlı ürünlerle karşı karşıya. İktidarın “Üç harfli” diye tarif ettiği zincir marketlerde çekilen görüntüler hayrete düşürdü.

Twitter’da “@musaozsoytr” adlı kullanıcı “Ya tamam sosis zararlı tüketimi önerilecek bir şey değil ama 10'lu deyip millete neden 9 adet ürün satarsınız?” notunu düşerek 10’lu sosis paketinden 9 adet sosinin çıktığı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken “@gnlturaman” adlı kullanıcı ise “Bana da bu denk geldi” diyerek  5’li sosis paketinin içinde 4 adet sosisin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

“@EfeogluBurak” kullanıcı da aynı problemi yaşayan vatandaşlardan. “Ürün hatalı çıktı” diyen kullanıcı “Aldığım markette 5’li dana sosis paketi içerisinde 4 adet var.” dedi.











 

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Tahsin Er
27.12.2022 12:35
Bunu yapanlar, YÜCE KURAN'I onun özü olan Ahzab suresini 37. 50. ve 51 ayetlerinden başlayıp okumalı. Elbette Akp ve Mhp sçmeni de. Sahi onlar Norveç'te mi yaşıyorlar?  
 
vatandaş rıza
27.12.2022 12:34
Bunun market ile alakası ne tamamen üreticinin sorumlu olduğu bir şeydir ve suçtur .Olmamıs bir sey olmuş gibi gösteriliyor  
 
Kanun var uygulayacak adam yok
27.12.2022 12:22
Kanunen suc etiketde ne yaziyor icindede aynisi olmak zorunda  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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