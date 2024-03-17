6-0 sonrası Cihat Arslan: Kolay değil

Kaynak: AA
6-0 sonrası Cihat Arslan: Kolay değil
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Giresunspor maçının ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, deplasmanda 6-0 kazanılan Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cihat Arslan, önemli bir 3 puan aldıklarını ifade etti.

Karşılaşmaya baskılı başladıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Rakibimiz kaybetti. Biz kazandık. Giresunsporlu gençlerin çabasını da alkışlamak lazım. Mutluyum ama çok da sevinç yaşadığımızı söyleyemem. Giresunspor karşısında bu sahada bu skoru almak kolay değil. Giresunspor'a başarılar diliyorum. Biz de bu ligde tutunma adına bir moral yakaladık. Bunu avantaja çevirmek zorundayız"


Son Haberler
Son dakika... Rusya 5. kez Putin dedi Dünya
Son dakika... Rusya 5. kez Putin dedi
Şampiyonluk yarışında büyük sürpriz Spor
Şampiyonluk yarışında büyük sürpriz
Ajax öldü yeniden dirildi Spor
Ajax öldü yeniden dirildi
Kuyumcuyu oyaladılar, altınları çaldılar Gündem
Kuyumcuyu oyaladılar, altınları çaldılar
3600 ek göstergede heyecanlandıran gelişme. Açıklama Erdoğan'dan geldi Ekonomi
3600 ek göstergede heyecanlandıran gelişme. Açıklama Erdoğan'dan geldi
İsmail Kartal vuruldu Spor
İsmail Kartal vuruldu
En güçlü patlama!. 3 ayda 3'üncü kez kükredi Gündem
En güçlü patlama!. 3 ayda 3'üncü kez kükredi