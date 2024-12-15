Hakkari 3 bin 500 rakımda zorlu mücadele

Kaynak: İHA
Hakkari 3 bin 500 rakımda zorlu mücadele

Hakkari Belediyesi ekipleri, dondurucu soğuk ve zorlu coğrafi şartlara rağmen çalışmalarına devam ediyor. 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda meydana gelen su arızası iki günlük çalışmayla giderildi.

Hakkari'nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda kentin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan su ishalle hattı arızalandı. Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. 1 metre karla kaplı yollar iş makinelerinin yardımıyla açılarak alana ulaşıldı.

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Dondurucu hava şartları, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırsa da belediye ekipleri, çelik borudan kaynaklı su arızasını tamir etmek için mücadele etti.

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Toprak kaymasından dolayı kırılan çelik boru kaynak edildi. Ekipler yer yer ateş yakarak soğuklardan korunmaya çalıştılar. Yapılan iki günlük çalışma sonucunda su arızası giderilerek kentin bir bölümüne yeniden su verildi.

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Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, halkın mağduriyetini gidermek için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, bu tür sorunlarla karşılaşıldığında hızlı ve etkili çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

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