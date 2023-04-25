6-1'lik maçın bilet ücretleri taraftara iade edilecek

Futbol tarihinde bir ilk yaşanacak. Tottenham'dan bilet ücreti iadesi kararı çıktı.

6-1'lik maçın bilet ücretleri taraftara iade edilecek

Newcastle United'a deplasmanda 6-1 yenilen Tottenhamlı futbolcular, maçı tribünden izleyen taraftarların bilet ücretini geri ödeme kararı aldı.

Tottenham, Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United karşısında 6-1 kaybettikleri maçta kalesinde 21 dakikada 5 gol gördü.

Bu mağlubiyetin ardından Kuzey Londra ekibi, Newcastle United deplasmanına giden taraftarların bilet ücretini geri ödeyeceklerini duyurdu.

Tottenhamlı futbolcuların, kulübün sosyal medya hesabından yayınladıkları ortak mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

"ELİMİZDEN GELENEİ YAPACAĞIZ"

"Takım olarak hayal kırıklığı ve kızgınlığınızı anlıyoruz. Bu durumlarda kelimelerin yeterli olmayacağını biliyoruz ama bize inanın, böyle bir yenilgi acı veriyor. İç ve dış sahadaki desteğiniz için minnet duyuyor, St James' Park'taki maça giden taraftarların bilet ücretlerini geri ödemek istiyoruz. Bunun pazar günü yaşananları değiştirmeyeceğini biliyoruz ama perşembe akşamı oynayacağımız Manchester United maçında işleri yoluna koymak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Desteğiniz bizim için çok şey ifade ediyor. Takımımızı sadece birlikte ileriye taşıyabiliriz."

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