6.2’lik İstanbul depremi sonrası Celal Şengör'den korkutan uyarı. Yapılacak tek şeyi açıkladı

İstanbul, bugün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Marmara Denizi olan sarsıntı, megakentte büyük paniğe neden oldu. Peş peşe gelen artçı depremler, vatandaşları tedirgin ederken, uzmanlar durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul’un deprem riskine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şengör, “İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek” dedi.

AFAD, depremde can kaybı olmadığını, ancak bazı bölgelerde maddi hasar raporlandığını duyurdu. Kandilli Rasathanesi, artçı sarsıntıların bir süre devam edebileceğini belirtti. Şengör, megakentin depreme hazırlıksız olduğunu vurgulayarak, özellikle eski yapı stokunun büyük risk taşıdığını ifade etti.

Uzmanlar, vatandaşları deprem çantası hazırlamaya ve acil durum planları yapmaya çağırdı. İstanbul’un fay hatları üzerindeki konumu, olası büyük bir depremin yıkıcı etkiler yaratabileceği endişesini artırıyor. Yetkililer, yapı denetimlerinin sıkılaştırılacağını açıklasa da, Şengör’ün taşınma önerisi tartışma yarattı.