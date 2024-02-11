6 Afgan, 2 kişinin önünü kesip bıçak ve kemerle saldırdı. O anlar kamerada

Aksaray iddiaya göre, 19 yaşındaki Oğuzhan T. ile arkadaşı 15 yaşındaki E.Y.B., günü Kılıçaslan Parkı'nda gezerek geçirdi.

İki arkadaş evlerine döndükleri sırada Afganistan uyruklu 6 kişinin saldırısına uğradı.

Saldırıda E.Y.B. gözüne aldığı kemer darbesiyle, Oğuzhan T. İse bıçakla karnından yaralandı.

Yaralı 2 genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLARDAN 4'Ü YAKALANDI

Polis, olay yerinden kaçan saldırganlardan 4'ünü gözaltına alırken, 2'sinin yakalanması için çalışmalar ise sürürüyor.

"ÖNÜMÜZÜ KESİP SALDIRDILAR"

Yaralılardan E.Y.B., "Yolda yürüyorduk, bir anda önümüzü kestiler. Arkadaşımı bıçakladılar ve bana da kemerle saldırdılar. Afganistan uyruklu 6 kişiydi. Daha sonra kaçtılar." dedi.