6 ayda 639,2 milyon koli kargo gönderildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haberleşme gönderileri dışındaki posta kolisi ve kargo sayısında son yıllarda gözlemlenen artış eğilimini vurgulayarak, 2024'ün ilk altı ayında gönderi sayısının 639,2 milyon adede ulaştığını belirtti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9’luk bir artışı ifade ediyor.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan "Türkiye Posta Sektörü Altı Aylık Pazar Verileri Raporu"na değindi. Rapora göre, yılın ilk yarısında Türkiye genelinde 9 bin 363 posta acente ve şubesinin faaliyet gösterdiğini aktardı. Bu dönemde, haberleşme gönderi sayısının 132,8 milyon olduğunu ve şehirler arası gönderilerin bu rakamın yüzde 85,2’sini oluşturduğunu ifade etti. En fazla haberleşme gönderisinin teslim alındığı iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak sıralandı.

Uraloğlu, sektörde 52 yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcısı bulunduğunu ve toplamda 59 yetkilendirme yapıldığını belirtti. Ayrıca, diğer posta gönderileri olarak tanımlanan posta kolisi ve kargo sayısındaki artışın, e-ticaret hacminin büyümesine bağlı olduğunu vurguladı.

E-TİCARETİN ETKİSİ

Posta sektöründeki artışın, e-ticaretin hızlı büyümesiyle paralel gittiğini belirten Uraloğlu, 2024’ün ilk altı ayında elde edilen net satış gelirlerinin de önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkarak 56,1 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Bu gelirlerin 7,2 milyar lirasının haberleşme gönderilerinden, 48,9 milyar lirasının ise diğer posta gönderilerinden elde edildiğini kaydetti.

Uraloğlu, posta sektöründeki büyümenin arkasındaki nedenlerden birinin de yapılan yatırımlar olduğunu belirterek, 2023’ün ilk altı ayında sektöre yapılan toplam yatırımın 1,5 milyar lira civarında iken, bu rakamın 2024’ün ilk altı ayında 4,8 milyar lirayı aştığını ifade etti. Uraloğlu, "Posta trafiğinin artmasıyla bu talebe yanıt verebilmek için hizmet sağlayıcılarının yatırım bütçeleri de artıyor," dedi.