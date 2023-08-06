6 ayda kapanan işyeri sayısında büyük artış. Korkunç tablo ortaya çıktı

CHP’li Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 2023’ün ilk 6 ayında Türkiye genelinde 70 bine yakın esnafın dükkanına kilit vurduğunu açıkladı.

6 ayda kapanan işyeri sayısında büyük artış. Korkunç tablo ortaya çıktı

Türkiye’deki ekonomik kriz gittikçe büyüyor. Esnaf ise enflasyon altında eziliyor.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, son 6 ayda binlerce esnafın dükkanına kilit vurduğunu söyledi.

Adana’nın Pozantı ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Huriye Dinç, Akçatekir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Kılınçkaya ile birlikte ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Müzeyyen Şevkin, ekonomik göstergelerin esnafın da vatandaşın da zor durumda olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

70 BİNE YAKIN İŞYERİ KAPANDI

Ekonomik açmazlar, hayat pahalılığı, her gün gelen zamlar, fahiş orandaki vergi artışları nedeniyle vatandaşın adeta perişan olduğunu, esnafın da kepenk kapatmak zorunda kaldığını dile getiren Şevkin, 2023’in ilk 6 ayında Türkiye genelinde 70 bine yakın esnafın dükkanına kilit vurduğunu bildirdi.

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