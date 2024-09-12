6 aydır işe gitmeden maaş alıyor. Kayyumun atadığı başkan bankamatik memuru çıktı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
6 aydır işe gitmeden maaş alıyor. Kayyumun atadığı başkan bankamatik memuru çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum yönetimi döneminde DİSKİ Genel Müdürü olarak atanan ve halen bu görevde olan Mehmet Fırat Tutşi, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana düzenli olarak aldığı ‘'istirahat raporlarıyla’' göreve gitmediği ortaya çıktı.

Aylık 127 bin lira net maaş alan Tutşi’nin DİSKİ Genel Müdürlüğü görevinden alınıp, başka bir göreve getirilmesi için belediyenin bakanlığa yaptığı başvuru ise sonuçsuz kaldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü’ne kayyum yönetimi döneminde getirilen Mehmet Fırat Tutşi’nin, 31 Mart yerel seçimlerinde, DEM Parti’nin yönetime gelmesinin ardından göreve gitmediği ortaya çıktı. Tutşi, Diyarbakır’daki hastanelerde düzenli olarak aldığı ''istirahat raporlarıyla'' görevine gitmemesi nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirdi.

Köy muhtarı tutuklandı. Yerine kayyum atandıKöy muhtarı tutuklandı. Yerine kayyum atandı

Kayyum devretti, Meclis iptal ettiKayyum devretti, Meclis iptal etti

BELEDİYENİN TALEBİNE BAKANLIKTAN YANIT GELMEDİ

Belediyelerin bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olacak kişilerin, göreve getirilmeleri veya görevden alınmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayını gerektirdiği için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürü Tutşi’nin ''istirahat raporu'' alarak göreve gelmediğini ve bu nedenden genel müdürlük görevinden alınıp, başka bir göreve atanmasını istedi. Birçok yazışmalara rağmen belediyenin talebine bakanlık yanıt vermedi.

NET 127 BİN LİRA KAZANIYOR

Belediye yetkileri, bakanlığa gönderdiği yazıda, aylık net 127 bin lira maaşını düzenli olarak alan Mehmet Fırat Tutşi’nin, aile hekimlerinden aldığı ''istirahat raporunun'' incelenmesini talep ederek, kamuda tasarruf adı altında başlatılan uygulamaya da aykırı olduğunu bildirdi. Belediyenin yaptığı tüm başvuruların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca incelemeye dahi alınmadığı kaydedildi.

Son Haberler
Uzayda ilk sivil yürüyüş. Parayı veren düdüğü çaldı
Uzayda ilk sivil yürüyüş. Parayı veren düdüğü çaldı
Adli Tıp Narin'in ön otopsi raporunu açıkladı
Adli Tıp Narin'in ön otopsi raporunu açıkladı
Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor
Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor
Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cevdet Yılmaz açıkladı
Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cevdet Yılmaz açıkladı
Max Kruse sırrını açıkladı. Meğer İstanbul'dayken...
Max Kruse sırrını açıkladı. Meğer İstanbul'dayken...