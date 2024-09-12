6 aydır işe gitmeden maaş alıyor. Kayyumun atadığı başkan bankamatik memuru çıktı

Aylık 127 bin lira net maaş alan Tutşi’nin DİSKİ Genel Müdürlüğü görevinden alınıp, başka bir göreve getirilmesi için belediyenin bakanlığa yaptığı başvuru ise sonuçsuz kaldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü’ne kayyum yönetimi döneminde getirilen Mehmet Fırat Tutşi’nin, 31 Mart yerel seçimlerinde, DEM Parti’nin yönetime gelmesinin ardından göreve gitmediği ortaya çıktı. Tutşi, Diyarbakır’daki hastanelerde düzenli olarak aldığı ''istirahat raporlarıyla'' görevine gitmemesi nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirdi.

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BELEDİYENİN TALEBİNE BAKANLIKTAN YANIT GELMEDİ

Belediyelerin bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olacak kişilerin, göreve getirilmeleri veya görevden alınmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayını gerektirdiği için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürü Tutşi’nin ''istirahat raporu'' alarak göreve gelmediğini ve bu nedenden genel müdürlük görevinden alınıp, başka bir göreve atanmasını istedi. Birçok yazışmalara rağmen belediyenin talebine bakanlık yanıt vermedi.

NET 127 BİN LİRA KAZANIYOR

Belediye yetkileri, bakanlığa gönderdiği yazıda, aylık net 127 bin lira maaşını düzenli olarak alan Mehmet Fırat Tutşi’nin, aile hekimlerinden aldığı ''istirahat raporunun'' incelenmesini talep ederek, kamuda tasarruf adı altında başlatılan uygulamaya da aykırı olduğunu bildirdi. Belediyenin yaptığı tüm başvuruların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca incelemeye dahi alınmadığı kaydedildi.