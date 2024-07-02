Kayyum devretti, Meclis iptal etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Gezin Gençlik Kampı, 31 Mart yerel seçimlerinden önce kayyum yönetimi altında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geçiş yaptı. Ancak, seçimlerin tamamlanmasının ardından, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararıyla bu tahsis iptal edildi. Kararla birlikte, belediye ekipleri 1-7 Temmuz tarihlerinde kamp alanında ilaçlama ve onarım işlemlerini gerçekleştirecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve uzun süredir bakımı gerçekleştirilmeyen sosyal tesislerde, zararlı haşerelerin ve zehirli canlıların oluşumuna karşı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bir ilaçlama işlemi yapıldı. Bu süreçte, çevresel temizlik ile birlikte onarım faaliyetleri de yürütüldü. İlaçlamanın insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla, tesisler geçici olarak kapatılarak mühürlendi ve bu süre zarfında gerekli güvenlik önlemleri alındı. İlaçlama ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, tesislerin 8 Temmuz Pazartesi günü yeniden hizmete girmesi bekleniyor.