6 aylık bebeğine kafa atıp ağır yaraladı. Sen nasıl babasın?

Ankara Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, edinilen bilgilere göre, madde bağımlısı 40 yaşındaki baba K.Ç., 6 aylık Zeynep Ç.’ye kafa atıp ağır yaralarken, eşi Yeter Ç, 11 yaşındaki S.Ç.'yi darp etti. Cani baba olay sonrası gözaltına alındı. K.Ç.'nin kafa attığı bebeği Zeynep, yoğun bakımda tedaviye alındı.

BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Uyuşturucu kullanıp eve geldiği iddia edilen K.Ç., eşi Yeter Ç. ve kızları Zeynep Ç. ile S.Ç.'yi darp etti. 6 aylık kızı Zeynep'e kafa atıp, eşi ve diğer kızını da döverek yaralayan K.Ç., evden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Zeynep bebek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli K.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Evdeki aramada, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.