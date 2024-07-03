6 aylık gerçek enflasyonu öğrenmek istiyorsanız Sayısal Loto'ya yapılan zamma bakın

Memurun emeklinin merakla beklediği enflasyon oranlarını TÜİK açıkladı. Hem memur hem de memur emeklisiyle, milyonlarca SSK ve BAĞKUR emeklisi hüsrana uğradı. TÜİK, ekonomistlerin katıldığı ve aylık enflasyon 2,28 öngörüsünün çok altında bir aylık enflasyon 1,64'lük bir rakama imza attı. Bu durum "emekliye yüzde 25 zam verilmeyecek" diyenleri haklı çıkarttı. Çünkü, TÜİK'in Haziran enflasyonunu açıklamadan önce, yüzde 25,81 oranındaki öngörülen zam oranı balon çıktı.

TÜİK, maş zamlarını belirleyecek 6 aylı enflasyonu yüzde 24,73 olarak duyurdu. ENAG ile TÜİK'in açıklamaları arasındaki farka "Memur ve emeklilere yazık oldu" şeklide yorum yapıldı.

Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

GERÇEK ENFLASYON NE KADAR?

Peki gerçek enflasyon ne kadar...Altı aylık enflasyonu TÜİK yüzde 24,73 çıkartırken, ENAG'ın verdiği altı aylık oran yüzde 41,16...Aradaki fark büyük. Hemen akıllara dün yapılan bir zam haberi geldi. Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu,Süper Star ve On Numara gibi şans oyunlarına Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören yüzde 50 civarında zam yaptı."Zengin olma hayallerine" yapılan zam TÜİK'in enflasyon rakamının iki katından fazla...Demirören sayısal lotoya yüzde 50 zam yaparken, TÜİK'in altı aylık enflasyonu yüzde 24,73 çıkartması kafaları karıştırdı. "Demirören'in enflasyonu yüzde 50, TÜİK'in enflasyonu yüzde 24,73" nasıl olur sorusu yöneltilmeye başladı. Gerçek enflasyonu Demirören'de çalışan iktisatçılar daha doğrucu bir tahmin yaparak, şans oyunlarına yüzde 50 zam yaptı sorusu akıllara geldi.