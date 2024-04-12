6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya 3 günde 100 bin araç giriş yaptı

Bayramın üç gününde ilçeye 100 bin araç giriş yaparken, Bartın genelindeki 19 plaj ve sahillere ise 60 binin üzerinde araç geldi.

Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan ve Türkiye'de tek olan Güzelcehisar lav sütunlarını görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Ramazan Bayramı tatili boyunca Bartın'a 17 kilometre uzaklıktaki bu mekana akın etti. Tatilciler, 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunda 80 milyon yıllık yatay ve dikey bazalt lav sütunlarını ilgiyle izledi.

Bayramın son gününde Amasra'da büyük bir kalabalık oluştu. İlçeye akın eden tatilciler nedeniyle ilçe girişinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Polis, ilçeyi araç girişine kapattı ve trafik yoğunluğunu yönetmeye çalıştı. Yoğunluğun etkisiyle sürücüler Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü ve Büyük Liman sahaları, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirildi. Amasra Kalesi ve Çekiciler Çarşısı'na gelen tatilciler yoğunluk nedeniyle zorlanırken, plajdaki kumsalda gezip, fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleriyle dolaşan turistler, Amasra Kalesi ve Tavşan Adası'nı denizden izledi. Bu aşırı yoğunluğa karşı Bartın Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 500 çevik kuvvet ve ek trafik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ramazan Bayramı tatili boyunca, Bartın'ın 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya yaklaşık 500 binin üzerinde kişinin günübirlik ziyaret ettiği öğrenilirken, kentin diğer sahillerinde ise bu rakamın 100 bin üzerinde olduğu belirtildi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına göre, Amasra'ya Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde 30 bin, 2'nci gününde 20 bin, bugün de 50 bin araç giriş yaptı. Bayramda süresince Bartın'ın 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plaj ve sahile emniyet kayıtlarına göre 60 binin üzerinde araç girdi.