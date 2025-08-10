6 bin TL iade aldı, e-Devlet'ten yapılabiliyor! "Haksız kazanç elde ediliyor"

Restoranlarda Servis Ücreti Tartışması: Tüketiciler Haklarını Arıyor

Restoranların adisyonlara eklediği servis ücretleri, tüketici kanununa aykırı bulunarak gündeme geldi. Avukat Metehan Meşeli, müşterilerden habersiz alınan bu ücretlerin iadesi için harekete geçti. Meşeli, “Restoranlar haksız kazanç elde ediyor” diyerek 13 restorandan toplam 6 bin TL servis ücreti iadesi aldığını belirtti.

TÜKETİCİ KANUNU NE DİYOR?

Tüketici kanununa göre, restoranların müşterilere ödenecek tüm bedeller hakkında açık bilgi vermesi gerekiyor. Ancak bazı restoranların menüde belirtmeden ve müşteri onayı almadan yüzde 10-20 oranında servis ücreti eklediği ortaya çıktı.

"6 BİN LİRA GERİ İADE ALDIK"

Avukat Metehan Meşeli; konuyla ilgili olarak, "Tüketici kanunu gereği siz bir restorana, bir mağazaya ya da herhangi bir alışveriş yapacağınız yere girdiğiniz zaman size ödenecek tüm bedeller hakkında açık bir şekilde bilgi verilmesi lazım.

Size belki de çok tuhaf gelecek ama biz 13 restorandan 6 bin lira gibi bir servis ücreti geri iade aldık. İade etmeyen restoranlar oldu. Bunları da icra takibi vesilesiyle gene tahsil etme avantajı elde etmiş bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

SERVİS ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

Servis ücretini iade almak isteyen tüketiciler, e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvurabilir. ATV'de yer alan habere göre; Meşeli, “Adisyon ve fiş fotoğraflarıyla, rızanız olmadan alındığını belirterek başvuru yapmanız yeterli” dedi.

İADE SÜRECİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Başvurular yaklaşık bir buçuk ayda sonuçlanıyor. İtiraz süresiyle birlikte toplam 2 ay içinde iade hesaba yatıyor.